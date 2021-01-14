قوات الأمن الأمريكية تحتشد لمنع تكرار هجوم الكونجرس

أفادت " رويترز"، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن الأمريكية، التي أربكها هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب على مقر الكونجرس الأسبوع الماضي، تنظم عملية أمنية على مستوى البلاد، لإحباط أي أعمال عنف قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.ويقيم مسئولون اتحاديون ومن الولايات تهديدات على الإنترنت، ورسائل تهديد لأعضاء الكونجرس، ويتأكدون من أن العملية الأمنية لديها القوة الكافية للتصدي لأي هجوم.وعززت إدارة بايدن المقبلة إجراءات الأمن حول فريقه قبيل تنصيبه رئيسا يوم 20 يناير.وكانت أعمال الشغب عند مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير، قد دفعت أعضاء الكونجرس للفرار من الغرف الداخلية بالمقر خوفا على حياتهم.وتوفي شرطي وأربعة متظاهرين أثناء الحصار الذي بدأ بعد أن دعا ترامب الآلاف من أنصاره للتوجه في مسيرة إلى الكابيتول، في محاولة لوقف التصديق النهائي على فوز بايدن في الانتخابات.وصوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، لصالح مساءلة ترامب، الذي يزعم دون سند أنه خسر الانتخابات بسبب التزوير، لتشجيعه أنصاره على تنظيم مسيرة للكونجرس.ويواجه ترامب الآن محاكمة أمام مجلس الشيوخ، وقد يدفع الديمقراطيون كذلك باتجاه التصويت على حرمانه من شغل أي منصب رسمي في المستقبل.