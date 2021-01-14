رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعليم القليوبية: تطوير وتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات

الخميس 14/يناير/2021 - 12:47 م
الدكتور السيد الفيومي
الدكتور السيد الفيومي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
اجتمع الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مع قيادات المديرية اليوم، وبحضور المهندس الصادق محمد الصادق، مدير عام التعليم الفني، وعمرو حمدى، مدير إدارة المشتريات بالمديرية.

وبحث الاجتماع تطوير وتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات بأحدث أجهزة الحاسب الالي وآلات التصوير والطابعات من خلال تشكيل لجنة دائمة ومستمرة، وبحضور كل من إيمان بكر الصديق حسين، موجه عام الحاسب الآلي، وسلوى جلال محمود، مدير مركز التطوير بالمديرية، وإبراهيم محمد سويلم، توجيه حاسب آلي، وأشرف أحمد صبيح، تعليم تجاري.

وأكد الفيومي الحضور على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في أجواء يسودها تقدير المسئولية والتعاون والتفاني في العمل.

وكشف مدير المديرية، أن الهدف هو تطوير منظومة العمل بما يتناسب الإمكانات المتاحة، مما يؤدي إلى توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للجميع، كما أن الهدف الرئيس من التطوير هو سرعة إنهاء طلبات المواطنين، بأسرع وقت وتقديم خدمة تكنولوجية ممتازة تتناسب مع تقنيات العصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

خريطة الأمطار الـ3 أيام القادمة

الصور

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة