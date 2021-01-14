تعليم القليوبية: تطوير وتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات

اجتمع الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مع قيادات المديرية اليوم، وبحضور المهندس الصادق محمد الصادق، مدير عام التعليم الفني، وعمرو حمدى، مدير إدارة المشتريات بالمديرية.وبحث الاجتماع تطوير وتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات بأحدث أجهزة الحاسب الالي وآلات التصوير والطابعات من خلال تشكيل لجنة دائمة ومستمرة، وبحضور كل من إيمان بكر الصديق حسين، موجه عام الحاسب الآلي، وسلوى جلال محمود، مدير مركز التطوير بالمديرية، وإبراهيم محمد سويلم، توجيه حاسب آلي، وأشرف أحمد صبيح، تعليم تجاري.وأكد الفيومي الحضور على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في أجواء يسودها تقدير المسئولية والتعاون والتفاني في العمل.وكشف مدير المديرية، أن الهدف هو تطوير منظومة العمل بما يتناسب الإمكانات المتاحة، مما يؤدي إلى توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للجميع، كما أن الهدف الرئيس من التطوير هو سرعة إنهاء طلبات المواطنين، بأسرع وقت وتقديم خدمة تكنولوجية ممتازة تتناسب مع تقنيات العصر.