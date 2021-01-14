9436 إصابة و381 وفاة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 9 آلاف و436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و414 ألفًا و362 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 381 وفاة متأثرة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفًا و456 حالة، كما تعافى 8 آلاف و700 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في كافة أنحاء البلاد إلى مليون و155 ألفًا و823 حالة.يذكر أن بولندا قد فرضت حالة الإغلاق الكامل في 28 ديسمبر الماضي وحتى 17 يناير الجاري؛ للسيطرة على ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد- 19).