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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يهنئ رئيس مجلس النواب والوكيلين: الجلسات عكست الوجه الحضارى لمصر

الخميس 14/يناير/2021 - 12:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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- رئيس الوزراء يوجه أعضاء الحكومة بالتواصل والتنسيق مع مجلس النواب بما يحقق صالح وطننا.

- توجيه الشكر للوزارات المعنية بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد: أسهمتم فى إظهار مصر بالصورة المشرفة بالأمس

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلي المجلس على اختيارهما، مؤكدًا أن الجلسات التي عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر ومؤسساتها العريقة.

ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الـ27، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، والإعلان عن انطلاق فعالياتها.

وفى هذا الصدد تقدم "مدبولي" بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على ما شهدناه من تنظيم وإعداد جيد للبطولة، مشيدًا بالجهد المبذول من جانب كل الجهات المعنية، في ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على أن هذا الجهد والتعاون الذي تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضاري المشرق.

كما توجه بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم إنجازه من حجم أعمال تم تنفيذها في الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وكذا توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول في تأمين البطولة.

كذلك توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة في تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم في حماية تلك الفرق والمشاركين من الإصابة بفيروس كورونا، مقدمًا الشكر كذلك لكل الوزراء المعنيين المشاركين في تنظيم البطولة، والذين أسهموا في أن تظهر مصر بالصورة المشرفة التي كانت عليها بالأمس خلال حفل الافتتاح، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني فى هذه البطولة.

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