ليبيا تسجل 16 وفاة جديدة و764 إصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 16 وفاة و764 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استلم 3820 عينة من المختبرات المختلفة بالبلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج، و3056 عينة سالبة، و764 عينة موجبة (520 جديدة + 244 مخالطة).كما أوضح المركز ارتفاع حالات الشفاء إلى 84245، بعد شفاء أمس 934.