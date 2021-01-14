«أمن المنافذ» يواجه جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (8) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية ).وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية واحدة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (33) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1509) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (204) أحكام قضائية متنوعة.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية واحدة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.