الأمن يداهم أخطر بؤر الإجرام في سوهاج ويضبط مخدرات بمليوني جنيه

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام"، وبمشاركة مديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مُكبرة استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.أسفرت الحملة عن ضبط كمية من "مخدر الآيس (الشابو) - كمية من مخدر الحشيش– دراجة نارية بدون لوحات – مبالغ مالية (صحيحة، مقلدة) - 6 هواتف محمول- 2 سلاح أبيض – ميزان حساس ) بحوزة ( 6 أشخاص "أحدهم هارب" وسيدة "زوجة المتهم الهارب"، لأربعة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بالقرية المشار إليها".وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه تقريبًا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.