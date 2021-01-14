ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات النقدية بالقاهرة

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهم (مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدين عملات محلية، عدد من الملصقات منسوب صدورهم لفرع أحد البنوك).وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وتم بإرشادهم ضبط المضبوطات الآتية (كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية - 4 جهاز طابعة ألوان - مكبس حديدى يستخدم فى طباعة العلامات المائية - إسكنر - 2 شبلونه مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية - أجنبية)، شريط فسفورى حرارى يستخدم فى طباعة العلامات المائية - كمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية - كاميرا - كمية من الأحبار تستخدم فى طباعة العملات مختلفة الفئات) بمسكن أحد المتهمين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.