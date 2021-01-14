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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدولار يتمسك بالمكاسب مع تنامي التوقعات بشأن تحفيز بايدن

الخميس 14/يناير/2021 - 12:25 م
الدولار
الدولار
وكالات
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تماسك الدولار فوق أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية بفعل التوقعات بشأن خطة التحفيز المالي للرئيس المنتخب جو بايدن.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد أن أوردت سي.إن.إن أن التحفيز سيكون بنحو تريليوني دولار، مما زاد دعم الدولار.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، لم يطرأ تغير كبير على مؤشر الدولار، إذ صعد 0.04 بالمائة إلى 90.320، وذلك مع ترقب المستثمرين تفاصيل من بايدن في وقت لاحق اليوم بشأن خطة للإنقاذ من الجائحة "بتريليونات" الدولارات.

حقق الدولار مكاسب في أربع من الجلسات الخمس الأخيرة، إذ ضغطت احتمالات المزيد من التحفيز على السندات الحكومية الأمريكية، مما دفع عائد سندات الخزانة القياسية للارتفاع فوق واحد بالمائة للمرة الأولى منذ مارس.

ونزل اليورو 0.05 بالمائة إلى 1.214 دولار بعد التراجع 0.4 بالمائة أمس الأربعاء.

وصعد الدولار 0.13 بالمائة إلى 104.02 ين.

وتمسكت بتكوين بصعود عشرة بالمائة حققته أمس بعد نزول بنحو 12 ألف دولار عن المستوى المرتفع غير المسبوق الأسبوع الماضي عند 42 ألف دولار.

وزادت ثلاثة بالمائة إلى 38 ألفًا و360 دولارًا اليوم، مرتفعة من مستوى منخفض عند 30 ألفًا و261.13 دولار بلغته في 11 يناير.

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