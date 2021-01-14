مليون جنيه خسائر حريق مخزن أدوية العباسية

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، في حريق مخزن أدوية بمنطقة العباسية أن الخسائر تتجاوز مليون جنيه، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لبيان الأسباب، وحصر التلفيات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أدوية بالعباسية، وانتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وبصحبته 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق، ويجري تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.