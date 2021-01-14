«الصحة»: لا أضرار بمخازن الأدوية فى حريق الورشة المركزية بالعباسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود نشب في ورشة دهانات الأثاث الخشبي بالورشة المركزية لوزارة الصحة والسكان بالعباسية، مؤكدة أنه لا يوجد أي أضرار لحقت بمخازن الأدوية أو المستلزمات الطبية بوزارة الصحة والسكان.وأوضحت، أنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة، حيث تم إسعاف 8 حالات بموقع الحادث وغادرت، كما تم نقل حالة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، حيث تعانى من اختناق وحالته الصحية مستقرة.وتابعت أنه فور نشوب الحريق تم التعامل معه من خلال طفايات الحريق بالمكان وإبلاغ إدارة الحماية المدنية والتى قامت بدورها بالسيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة، مشيرة إلى أن التلفيات والخسائر المادية محدودة.ولفتت إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع عن كثب تطورات الحادث، حيث وجهت بتشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن الحريق، ومعرفة أسبابه.