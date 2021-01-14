العراق يعلن عدم تسجيل أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي عدم تسجيل أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة في العراق.وأفاد عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، في بيان صحفي اليوم، بأن الموقف الوبائي في العراق إيجابي، وهناك انحسار واضح للوباء، وارتفاع كبير في نسب التشافي، وتراجع واضح في معدل الوفيات اليومية.وحذر خلاطي من التراخي في إجراءات مواجهة الوباء، مما قد يؤدي إلى تعرض العراق لموجة جديدة، مؤكدًا أن العراق لم يشهد مثل هذه الموجة إلى الآن.