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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل استئناف «فتاة التيك توك» هدير الهادى على حكم حبسها

الخميس 14/يناير/2021 - 12:18 م
هدير الهادي
هدير الهادي
عادل عبد العال
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قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل استئناف فتاة التيك توك هدير الهادى، على الحكم الصادر ضدها في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 18 يناير الجاري.

كانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح (محبوسة)، الشهيرة باسم "هدير الهادي" فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس سنتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه بموجب المادتين 178 و278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية، بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

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