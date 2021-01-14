البحيرة تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمنظومة الشكاوى

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، في تحقيق التواصل مع المواطنين بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتخفيف المعاناة عنهم وتحقيق الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك تفعيلًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.ولفت المحافظ، في بيان اليوم الخميس، إلى أن حصول منظومة الشكاوى بالمحافظة على المرتبه الأولى على مستوى الجمهوريه بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام ٢٠٢٠، جاء بالتواصل المستمر لجميع العاملين بالمنظومة والعمل على حل مشاكل المواطنين علي مدار الـ24 ساعة.وأشار إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التى تم التعامل معها من خلال المنظومة خلال عام 2020 فقط، بلغت 8288 شكوى، كما أن إجمالى الشكاوى خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020 بلغت 16175 شكوى.