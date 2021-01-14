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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5060 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الخميس 14/يناير/2021 - 12:06 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5060 مخالفة مرورية متنوعة.

تأتي الحملات تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ومن بين تلك المخالفات:

(2032) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(228) مخالفة السير بدون تراخيص.
(8) دراجات نارية مخالفة.
(29) مخالفة شروط التراخيص.
(24) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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