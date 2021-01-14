764 إصابة و16 وفاة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عن تسجيل 764 إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز، في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 107 آلاف و434 إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1645 حالة وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل 934 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 84 ألفًا و245 متعافٍ.