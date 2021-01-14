فريق غواصين متطوعين يصل الشرقية للبحث عن جثمان شاب مفقود

وصل فريق من الغواصين المتطوعين، اليوم الخميس، إلى محافظة الشرقية؛ للمشاركة في البحث عن جثمان شاب غرق منذ عدة أيام، ولم يتم استخراجه حتى الآن.وقال الكابتن إيهاب المالحي، مؤسس مبادرة "غواصون متطوعون"، إن الغواصين وصلوا للمشاركة في عملية البحث عن جثمان الشاب وتكريمه بالدفن، لافتًا إلى سوء حالة أهله النفسية.وأضاف "المالحي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة تهدف لاستخراج جثامين الغرقى فى كل محافظات مصر، دون أي مقابل، وأنها توسعت وانضم لها الكثير من الغواصين بكافة المحافظات.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد، والذى غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية، يوم الجمعة الماضى، بمنطقة الزوامل بدائرة مركز بلبيس.