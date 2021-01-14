ضبط 175 شيكارة دقيق و3 أطنان سكر تمويني مهرب بالشرقية

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الشرقية من ضبط 175 شيكارة دقيق بلدى مُدعم وزنت 8،750 طن قبل بيعه بالسوق السوداء، بحوزة سائق حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم القرين.كما ضبط 3 أطنان سكر تموينى مُدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بحوزة سائق حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم القرين.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.