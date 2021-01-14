ضبط 46 سلاح ومخدرات وتنفيذ 897 حكمًا قضائيًا فى ساقلته بسوهاج

قامت أجهزة الأمن بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى.وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 46 قطعة سلاح نارى عبارة عن (23 بندقية آلية، 17 بندقية خرطوش، 6 فرد، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 37 متهما.كما تم ضبط 7 قضايا مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الأفيون، كمية من مخدر الشابو، سيارتين، 6 هواتف محمولة، مبالغ مالية بحوزة 7 متهمين.كما تم تنفيذ 897 حكما قضائيا، وضبط متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتى قتل عمد ومشاجرة وإطلاق أعيرة نارية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.