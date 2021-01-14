بسبب سياسيات أردوغان.. انتقادات دولية ومحلية للنظام التركي

تواجه الحكومة التركية انتقادات واسعة على المستوى الدولي والمحلي بسبب السياسات الخاطئة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما جعل تركيا تخسر علاقتها بالاتحاد الأوروبي، عن انتشار الفقر والبطالة.-فاينانشيال تايمز: بسبب سياسيتها العدوانية... تركيا تخسر علاقتها بالاتحاد الأوروبيقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في الجزء الثاني من سلسلة تقارير تحليلية تبحث في الطموحات الجيوسياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا أصبحت أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إنه بسبب سياسات رئيسها العدوانية، كادت أنقرة أن تنسحب من الكتلة قبل أن تبدأ جهودها للانضمام إليها رسميًا.ولفتت الصحيفة، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، إلى أن التوترات بين أنقرة وبروكسل تتصاعد، رغم مرور أكثر من عقد ونصف على بدء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن اتجه قادة الكتلة الشهر الماضي إلى التحضير لعقوبات جديدة ضد أنقرة على خلفية تنقيبها عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى إنزلاق العلاقات بين أنقرة وبروكسل في أزمة عميقة دون خطة واضحة لكيفية إحيائها.وأضافت أن تصاعد الخلافات في العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب القضايا البحرية لكلا الجانبين، أدت إلى إذكاء مخاوف الصراع وتدمير ثقة العديد من الدول الأوروبية ومسؤولي بروكسل في جارتهم الجنوبية الشرقية أنقرة.ونقلت الصحيفة عن إيلك تويغور، المحلل بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ومعهد "إلكانو" الملكي الإسباني، قوله بشأن تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "العلاقة بأكملها تتطلب التحديث، فالمسألة تكمن في إنه لا يوجد هناك الخطة (ب)".وأوضحت "فايننشال تايمز" أن أردوغان لجأ في الأسابيع الأخيرة الماضية إلى تخفيف حدة لهجته مع الاتحاد الأوروبي وإظهار نبرة أكثر تصالحية، حيث أشاد بخطط استئناف المحادثات مع اليونان وقال إنه يريد وضع "أجندة إيجابية" في علاقات تركيا مع بروكسل.وتابعت الصحيفة " لكن العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من المشاحنات، يشككون في حدوث تغيير عميق في العلاقة، متوقعين أن يعود الرئيس التركي إلى نهجه العدواني مرة أخرى قبل مارس المقبل، عندما يتخذ قادة الاتحاد قرارًا نهائيًا بشأن العقوبات المالية الأكثر صرامة التي تجنبوها منذ فترة طويلة بسبب المشاكل الاقتصادية في تركيا.وأشارت إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا في عهد أردوغان لطالما كانت معقدة بسبب الاضطرابات الإقليمية وتورط تركيا في نشر الإرهاب كما أنها كانت أنها القناة الرئيسية لتحرك مقاتلي داعش من أوروبا داخل وخارج سوريا والعراق.وذكر تقرير الصحيفة أنه في أعقاب الانقلاب المزعوم في تركيا في عام 2016، اشتبكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع أردوغان في العديد من الوقائع، ففي عام 2017، طردت هولندا وزير الخارجية التركي بعد أن سعت أنقرة إلى شن حملة على الأراضي الهولندية بشأن استفتاء دستوري يجري في الداخل، كما اعتقلت تركيا مواطنين ومزدوجي الجنسية من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا، كجزء من حملة واسعة النطاق أعقبت الانقلاب الفاشل.كما أعربت عدة دول أوروبية عن قلقها بشأن نشاط جهاز المخابرات التركي على أراضيها واستخدام الأئمة الأتراك المدربين من الدولة للتجسس على الجاليات والمقيمين بالخارج، الذين ينتقدون سياسات أردوغان.ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا برزت في الآونة الأخيرة كخصم رئيسي لتركيا في الاتحاد الأوروبي، لاستنكارها المستمر لتدخل أنقرة العسكري في النزاعات من شمال إفريقيا إلى ناغورنو كاراباخ، حيث أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن أسفه في عام 2019 لأن الناتو يعاني "موتًا دماغيًا" بسبب فشل تركيا في استشارة زملائها الأعضاء في التحالف قبل شن عملية عسكرية كبيرة في شمال سوريا.كما اتهم ماكرون تركيا باتباعها سلوك "إجرامي" في الحرب الأهلية الليبية، بسبب إرسال أنقرة الأسلحة والمقاتلين والمرتزقة السوريين لدعم حكومة السراج، أما من جانب انقرة، فقد دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية كرد فعل على الإجراءات التي انتهجتها باريس لكبح جماح جماعات الإسلام السياسي في البلاد.-اليونان وقبرص وفرنسا يعدون قائمة بعقوبات جديدة ضد تركياقالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية إنه من المرجح أن يؤدي التنقيب غير القانوني التركي داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة (EEZ) إلى عقوبات جديدة، كاشفة إنه من المنتظر مناقشة مقترحات فرض عقوبات على أنقرة في الاجتماع المقبل للمديرية العاملة للجنة العلاقات الخارجية.وقدمت اليونان وقبرص وفرنسا قائمة بالعقوبات على أنقرة وفقا لنتائج اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي، وتم تقديم القائمة المشتركة الأسبوع الماضي، وفقًا لـ SKAI.ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبات لا تنطبق فقط على الأتراك (الأشخاص الطبيعيين) ولكن على الكيانات القانونية المتورطة في التنقيب غير القانوني.وأضافت إنه نظرًا لأن القضية قد تأخرت، وتم بالفعل الإعلان عن اتصالات استكشافية بين اليونان وتركيا، فقد بدأ بعض الأشخاص في المجلس في التوقع بإن أثينا يجب أن تؤجل الاجتماع.-المعارضة: حزب أردوغان وحليفه مسئولان عن انتشار الفقر والبطالة في تركياانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إحصائيات معهد الإحصاء التركي الأخيرة عن القوى العاملة والتي تشير إلى أن البطالة قد انخفضت في البلاد، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية هما المسؤولان عن انتشار الفقر والبطالة.وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، أكد كليجدار أوغلو، في كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الحزب هذا الأسبوع، أن هناك انقسامًا عميقًا في تركيا، لافتا إلى أن هناك اختلاف وتناقض بين القضايا المدرجة على جدول أعمال الحكومة وتلك المدرجة على جدول أعمال الناس في تركيا.وأضاف مخاطبًا أردوغان "إذا كنت ستحل البطالة والفقر بأجندات مصطنعة، فلنجلس ونتحدث"، مشيرا إلى الحكومة فقدت اتصالها بالواقع الذي تعيشه البلاد، وتابع حديه متسائلا "هل قام أي من نواب حزب العدالة والتنمية بالتحدث في البرلمان عن مشاكل أصحاب المحلات مثلا. ألا ترى جوع وبؤس الملايين؟ ".وتابع أوغلو "إذا ظلت المؤسسات السياسية غير مبالية بهذه المشكلة، فهذا يعني أنها لا تفي بواجبها تجاه الشعب. على الجميع، كل النواب في البرلمان بغض النظر عن أحزابهم السياسية، التعاون لمواجهة تلك المشاكل التي تعانيها تركيا".واستطرد قائلا "يقع الواجب الرئيسي على عاتق حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. هل قدمت مشروع قانون إلى البرلمان لحل هذه المشكلة، نحن قدمنا اعتراضًاواقترحتا حل المشكلة، وانتم على العكس تماما، رفضتم ما اقترحناه".وألقى المعارض السياسي البارز باللوم على معهد الإحصاء التركي (TurkStat) التابع للدولة، نظرا لانه ساهم في نشر إحصائيات كاذبة عن الفقر والبطالة، قائلا "أولئك الذين يعملون هناك... ألا ترون الحقائق؟ ألا ترى جوع وفقر الملايين. هناك عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل من جميع الأعمار والخلفيات التعليمية."-محللون: إدارة جو بايدن يجب أن تكون مصدر قلق لتركياقال تشارلز إليناس، الباحث البارز في المجلس الأطلسي، أن الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يجب أن تكون مصدر قلق لتركيا، لا سيما بالنظر إلى أنها أصبحت في غضون فترة زمنية قصيرة موضوع عقوبات من كلا الطرفين. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وأضاف في تصريحات لصحيفة "آراب نيوز"، إنه اذا لم تغير تركيا من لهجتها العدوانية والتهديدية ستواجه اوقتا "عصيبة" مع الادارة الامريكية الجديدة، واصفا تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاتحاد الأوروبي بأنه في حالة دعمها لليونان، فإن أنقرة ستعود إلى عمليات المسح البحرية وتصعيد النزاع بأنها "تحذيرات غير بناءة".فيما قال محلل الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد، صموئيل راماني، للصحيفة ذاتها إن اختراقًا دبلوماسيًا قصير المدى في مسار المحادثات بين اليونان وتركيا "من غير المرجح" أن يحدث، نظرا لخطورة وأهمية الوقت الحالي من تغيير الإدراة الأمريكية ودورها في إحداث فرق في المحادثات الاستكشافية بين تركيا والكتلة الأوروبية.وأضاف أن مستويات الثقة من كلا الجانبين منخفضة للغاية وإنه "من غير المفاجئ" أن تعرض تركيا إجراء محادثات مع اليونان في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للتقارب في شرق البحر الأبيض المتوسط هو تخفيف بعض التوترات حول النزاع بين اليونان وتركيا.وتابع أن الانفتاح التركي الأخير تجاه فرنسا خطوة إيجابية، وكذلك التصريحات الأخيرة التي خرج بها أردوغان معربا عن فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.واعلنت وزارة الخارجية التركية الاثنين أن اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الاطلسي، ستستأنفان في 25 يناير الجاري المباحثات الاستطلاعية بهدف تسوية النزاع بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الابيض المتوسط.وجاء إعلان وزارة الخارجية التركية بعد مرور ساعات قليلة على دعوة أنقرة أثينا إلى محادثات حول نزاعهما البحري الطويل الامد حول موارد الطاقة في شرق المتوسط.-هيومن رايتس واتش: حكومة أردوغان استغلت وباء كورونا لتعزيز الحكم الاستبداديقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الحكومة التركية استخدمت وباء كورونا كـ "ذريعة لتعميق حكمها الاستبدادي من خلال إسكات المنتقدين وتمرير قوانين جديدة للحد من المعارضة".وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون، "لا ينبغي السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا بأن يلقي بظلاله على الهجوم الذي تتعرض له الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020."وقدمت المنظمة الدولية، عدة أمثلة توثق كيف عززت الحكومة التركية ما وصفته بالحكم الاستبدادي في عام 2020، من بينها القانون الخاص بنقابات المحامين، والقانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعيكما تطرقت إلى استمرار احتجاز العديد من الشخصيات البارزة، مثل رجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، والكاتب أحمد ألتان، والرؤساء المشاركون السابقون لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، وفيجن يوكسيكداج.وقال ويليامسون "إن التدخل التنفيذي في القضاء وقرارات النيابة العامة يمثل مشاكل راسخة، تنعكس في ممارسات السلطات المنهجية المتمثلة في الاحتجاز والملاحقة القضائية والإدانة بالإرهاب الوهمي الواسع النطاق والتهم الأخرى، الأفراد الذين تعتبرهم حكومة أردوغان منتقدين أو معارضين سياسيين".وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة التركية تواصل إساءة استخدام تهم الإرهاب لتقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.وأضافت أنه "لا توجد أرقام رسمية منشورة للسجناء المحتجزين على ذمة التحقيق أو المدانين لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني، على الرغم من أنه بناء على أرقام السنوات السابقة فإن العدد لا يقل عن 8.500 ويشمل سياسيين منتخبين وصحفيين".