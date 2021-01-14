قرارات جديدة لنقابة المهندسين بالإسكندرية لمواجهة كورونا

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، عن نقل مقر اشتراكات العام الجديد والرعاية الصحية من مقر النقابة فى الشاطبى إلى مركز الخدمات بنادى المهندسين سابا باشا، بعد ما تلاحظ خلال الأيام السابقة من توافد أعداد كبيرة من المهندسين وذويهم، وذلك حرصا على سلامتهم واتساقًا مع القرارات الرسمية تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه إعتبارًا من السبت الموافق 9 يناير 2021 سيتم تجديد اشتراكات النقابة 2021 وتجديد الأشتراكات والاشتراك الجديد بمشروع الرعاية الصحية لعام 2021 بمركز خدمات النادي بسابا باشا "فقط" وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً عدا الجمعة من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً، وبالنسبة لخدمة تحويلات التحاليل والأشعة واستخراج خطابات المستشفيات فستكون متاحة بمقر النقابة بالشاطبي بجانب توافرها بمركز خدمات النادي.وأضاف أنه بالنسبة لتقديم مساهمات المهندسين فستظل متاحة، كما هي بمقر النقابة بالشاطبي في مواعيد عمل النقابة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً عدا يومي الخميس والجمعة، علمًا بإن دفع وتجديد الإشتراك والرعاية الصحية متاح على أبلكيشن نقابتي دون الحاجة للذهاب إلى النادي أو النقابة.