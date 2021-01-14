رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرارات جديدة لنقابة المهندسين بالإسكندرية لمواجهة كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:00 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، عن نقل مقر اشتراكات العام الجديد والرعاية الصحية من مقر النقابة فى الشاطبى إلى مركز الخدمات بنادى المهندسين سابا باشا، بعد ما تلاحظ خلال الأيام السابقة من توافد أعداد كبيرة من المهندسين وذويهم، وذلك حرصا على سلامتهم واتساقًا مع القرارات الرسمية تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه إعتبارًا من السبت الموافق 9 يناير 2021 سيتم تجديد اشتراكات النقابة 2021 وتجديد الأشتراكات والاشتراك الجديد بمشروع الرعاية الصحية لعام 2021 بمركز خدمات النادي بسابا باشا "فقط" وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً عدا الجمعة من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً، وبالنسبة لخدمة تحويلات التحاليل والأشعة واستخراج خطابات المستشفيات فستكون متاحة بمقر النقابة بالشاطبي بجانب توافرها بمركز خدمات النادي.

وأضاف أنه بالنسبة لتقديم مساهمات المهندسين فستظل متاحة، كما هي بمقر النقابة بالشاطبي في مواعيد عمل النقابة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً عدا يومي الخميس والجمعة، علمًا بإن دفع وتجديد الإشتراك والرعاية الصحية متاح على أبلكيشن نقابتي دون الحاجة للذهاب إلى النادي أو النقابة.
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
قرارات جديدة لنقابة المهندسين بالإسكندرية لمواجهة كورونا
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
قرارات جديدة لنقابة المهندسين بالإسكندرية لمواجهة كورونا

موضوعات متعلقة

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز الـ23 مليون حالة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

الصور

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718