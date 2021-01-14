المحكمة الدستورية بالبحرين تهنئ رئيس «النواب» المصري

هنأ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المحكمة الدستورية بمملكة البحرين، المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري، معربًا عن خالص أمنياته لرئيس مجلس النواب المصري بالتوفيق والنجاح.وأشاد رئيس المحكمة الدستورية بما يتمتع به المستشار حنفي جبالي، من الكفاءة والخبرة القانونية والدستورية وإسهاماته الوطنية العديدة.وفاز المستشار حنفي جبالي برئاسة البرلمان لمدة 5 سنوات، بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتًا في الانتخابات التي أجريت خلال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021.