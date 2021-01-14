ضبط سيارة محمل عليها 1.5 طن أحجار بها خام الذهب بالبحر الأحمر

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيارة نقل، مُحمل عليها (عدد 30 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب) تزن حوالى طن ونصف تقريبًا.جاء ذلك حال سيرها بطريق مرسى علم - إدفو بدائرة المركز، بحوزة 5 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وأن الأحجار من متحصلات التنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.