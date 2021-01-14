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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يستهدف أخطر بؤرة لتصنيع مخدر «الأيس» في أسيوط

الخميس 14/يناير/2021 - 11:53 ص
حملة أمنية
حملة أمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي، بؤرة إجرامية نشطة لعلانية الإتجار بمخدر الآيس بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية، ويقوم على إدارتها 3 عناصر إجرامية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت "1 كيلو جرام، بندقية آلية، 2 طبنجة، طبنجة صوت، كمية من الخزن والطلقات النارية المتنوعة، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 3 ميزان، سلاح أبيض، كمية كبيرة من الأمبولات تستخدم لتجزئة المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات، ولمواد المخدرة المضبوطة تقدر بحوالي 2 مليون و600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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