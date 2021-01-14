اعتقال العشرات لاشتباههم فى عملية تهريب أسلحة بفرنسا

أعلنت مصادر قضائية في فرنسا اعتقال 10 أشخاص بينهم جنديان اثنان، موضحة أنه تم وضعهم في الحجز الاحتياطي؛ وذلك في إطار التحقيق بعملية تهريب أسلحة واسعة النطاق في فرنسا.وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أنه يشتبه في أن هذه الشبكة زودت مهربي المخدرات ومؤيدي اليمين المتطرف بالأسلحة، ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.