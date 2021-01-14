«جبالي» يدعو النواب للالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التزاحم

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية الالتزام بالتقاليد البرلمانية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، داعيًا الأعضاء الذين لم يجدوا مكانًا لهم في المستوى الأول من القاعة في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والصعود إلى الشرفات.وقال جبالي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، إنه لا يوجد مكان محدد لجلوس النواب حتى الآن، وما حدث في الجلسة الافتتاحية كان لظروف استثنائية.