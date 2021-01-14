«التجمع والمؤتمر والنور».. 8 أحزاب تفقد تمثيلها باللجنة العامة للبرلمان

بعد أن أعلن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بعض أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تنص لائحة مجلس النواب على أن يكون لكل حزب ممثل بعدد 10 من الأعضاء هيئة برلمانية ويحق لرئيس الهيئة البرلمانية أن يكون عضوا باللجنة العامة للمجلس، وبناء على ذلك فإن حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد وحزب مصر الحديثة وحزب حماة الوطن يحق لهم تشكيل هيئات برلمانية ممثلة باللجنة العامة للمجلس.وفقدت عدد من الأحزاب السياسية قدرتها على تشكيل هيئات برلمانية ممثلة باللجنة العامة من الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، على رأسها حزب المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، حزب العدل، حزب المؤتمر، وحزب النور.