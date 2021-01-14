فتاة بعد تشويه سائق «توك توك» وجهها: رفضت اتجوزه

تستمع نيابة أوسيم لأقوال فتاة اتهمت سائق "توك توك" باعتراض طريقها وتشويه وجهها بآلة حادة "كتر" بسبب رفضها الزواج منه بمنطقة أوسيم بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.حيث تم القبض على المتهم وضبط بحوزته سلاح أبيض يخفيه في طيات ملابسه.وقالت الفتاة إنها فوجئت أثناء سيرها فى الشارع بسائق توك توك يتعدى عليها بالضرب وإصابتها في وجهها بـ"كتر" لتشوية وجهها بسبب رفضها الزواج منه.وقال المتهم في أقواله إن "م. ن" رفضت الزواج منه فقرر أن يشوه وجهها بسلاح أبيض حتى لا تتزوج غيره.تلقى مركز شرطة أوسيم بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث، بتلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى فتاة مصابة بجروح في الوجه.وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترف المتهم بجريمته وأقر بإقدامه على تشويه وجه الفتاة حتى لا تتزوج غيره.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيق.