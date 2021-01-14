بالأسماء.. قوائم أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب

حصلت «الدستور» على كشف بأسماء قوائم أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، والبالغ عددها 25 لجنة، وذلك بعد انضمام الأعضاء لها.وكان المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس أعلن أن أمام الأعضاء مهمة ساعة من أجل تقديم أي اعتراض رسمي مكتوب أو أي اقتراحات بشأن تشكيل اللجان أو غيرها من الأمور الخاصة بهذا الملف أو عدم تواجد اسمه باللجنة التي يرغب فيها أو غير ذلك من الأمور الأخرى على أن تقدم تلك الاعتراضات أو الاقتراحات لرئيس المجلس مباشرة خلال ساعة من الآن للنظر فيها.