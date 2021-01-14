أبرزها 2.7 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1191 قضية تموينية خلال 24 ساعة

قامت مباحث التموين والتجارة الداخلية بضبط 1191 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2.75 طن "مصنعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة من دون ترخيص بمحافظة القاهرة.ونجحت الجهود في ضبط 15 طن "زيت طعام" معبأة داخل عبوات مدونة عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومن دون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام من دون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وقُدرت بمبلغ 228740 جنيهًا، طبقًا لتقرير الجهات المعنية.وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وقُدرت بمبلغ 132758 جنيهًا طبقًا لتقرير الجهات المعنية، وضبط قائد سيارة، بمحافظة الغربية بحوزته 7.5 طن " دقيق بلدى" مخصصة للمخابز البلدية ومحظور تداولها بالأسواق قام بتجميعها بدون وجه حق، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بمحافظة الجيزة لتجميعه 184 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ29700 جنيه، وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 200 أسطوانة غاز أكسجين مملوءة "مجهولة المصدر" قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.كما تم ضبط 6.22 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض بدون مستندات مجهولة المصدر- 582 عبوة "منظفات صناعية" من دون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، وضبط 4 أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.