101 وفاة و6611 إصابة جديدة بكورونا فى اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأربعاء تسجيل 101 حالة وفاة بالإضافة إلى 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4290 حالة وفاة و307025 حالة إصابة بالفيروس التاجي.وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برنسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير من العام الماضي.وكانت الحكومة اليابانية أعلنت حالة الطوارئ في سبع محافظات بينها طوكيو وسيتاما وشيبا وكاناغاوا حتى السابع من فبراير المقبل.