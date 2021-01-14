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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محللون: إدارة جو بايدن يجب أن تكون مصدر قلق لتركيا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:44 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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قال تشارلز إليناس، الباحث البارز في المجلس الأطلسي، إن الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يجب أن تكون مصدر قلق لتركيا، لا سيما بالنظر إلى أنها أصبحت في غضون فترة زمنية قصيرة موضوع عقوبات من كلا الطرفين. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "آراب نيوز"، أنه إذا لم تغير تركيا من لهجتها العدوانية والتهديدية ستواجه أوقات "عصيبة" مع الإدارة الأمريكية الجديدة، واصفا تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاتحاد الأوروبي بأنه في حالة دعمها لليونان، فإن أنقرة ستعود إلى عمليات المسح البحرية وتصعيد النزاع بأنها "تحذيرات غير بناءة".

فيما قال محلل الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد، صموئيل راماني، للصحيفة ذاتها إن اختراقًا دبلوماسيًا قصير المدى في مسار المحادثات بين اليونان وتركيا "من غير المرجح" أن يحدث، نظرا لخطورة وأهمية الوقت الحالي من تغيير الإدراة الأمريكية ودورها في إحداث فرق في المحادثات الاستكشافية بين تركيا والكتلة الأوروبية.

وأضاف أن مستويات الثقة من كلا الجانبين منخفضة للغاية وإنه "من غير المفاجئ" أن تعرض تركيا إجراء محادثات مع اليونان في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للتقارب في شرق البحر الأبيض المتوسط هو تخفيف بعض التوترات حول النزاع بين اليونان وتركيا.

وتابع أن الانفتاح التركي الأخير تجاه فرنسا خطوة إيجابية، وكذلك التصريحات الأخيرة التي خرج بها أردوغان معربا عن فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
واعلنت وزارة الخارجية التركية الاثنين أن اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الاطلسي، ستستأنفان في 25 يناير الجاري المباحثات الاستطلاعية بهدف تسوية النزاع بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الابيض المتوسط.

وجاء إعلان وزارة الخارجية التركية بعد مرور ساعات قليلة على دعوة أنقرة أثينا إلى محادثات حول نزاعهما البحري الطويل الامد حول موارد الطاقة في شرق المتوسط.

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