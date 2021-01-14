«سرطان الدم».. حكاية مرض توفى به «صفوت الشريف»

توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق وأمين عام الحزب الوطني «المنحل»، عن عمر يناهز 88 عامًا، متأثرا بمرضه بسرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضي، لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن سرطان الدم:-هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.-يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صد ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.-تبدأ أعراض سرطان الدم بالظهور ببطء شديد، وقد لا تظهر هذه الأعراض عند العديد من الأشخاص.-تختلف أعراض سرطان الدم باختلاف نوع السرطان، منها فقر الدم نتيجة لابيضاض الأرومات اللمفاوية.-يؤثر سرطان الدم على إنتاج الصفائح الدموية ليلاحظ المريض استغراق الجروح وقتًا أطول للالتئام ونزول الدم من الأنف في بعض الأحيان.-معظم المرضى الذين يعانون من اللوكيميا يتم علاجهم عن طريق العلاج الكيميائيّ وهو استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانيّة اعتمادًا على نوع سرطان الدم