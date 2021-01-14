«سرطان الدم».. حكاية مرض توفى به «صفوت الشريف»
الخميس 14/يناير/2021 - 11:41 ص
إيمان ماهرطباعة
توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق وأمين عام الحزب الوطني «المنحل»، عن عمر يناهز 88 عامًا، متأثرا بمرضه بسرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضي، لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي.
وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن سرطان الدم:
-هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.
-يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صد ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.
-تبدأ أعراض سرطان الدم بالظهور ببطء شديد، وقد لا تظهر هذه الأعراض عند العديد من الأشخاص.
-تختلف أعراض سرطان الدم باختلاف نوع السرطان، منها فقر الدم نتيجة لابيضاض الأرومات اللمفاوية.
-يؤثر سرطان الدم على إنتاج الصفائح الدموية ليلاحظ المريض استغراق الجروح وقتًا أطول للالتئام ونزول الدم من الأنف في بعض الأحيان.
-معظم المرضى الذين يعانون من اللوكيميا يتم علاجهم عن طريق العلاج الكيميائيّ وهو استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانيّة اعتمادًا على نوع سرطان الدم
وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن سرطان الدم:
-هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.
-يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صد ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.
-تبدأ أعراض سرطان الدم بالظهور ببطء شديد، وقد لا تظهر هذه الأعراض عند العديد من الأشخاص.
-تختلف أعراض سرطان الدم باختلاف نوع السرطان، منها فقر الدم نتيجة لابيضاض الأرومات اللمفاوية.
-يؤثر سرطان الدم على إنتاج الصفائح الدموية ليلاحظ المريض استغراق الجروح وقتًا أطول للالتئام ونزول الدم من الأنف في بعض الأحيان.
-معظم المرضى الذين يعانون من اللوكيميا يتم علاجهم عن طريق العلاج الكيميائيّ وهو استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانيّة اعتمادًا على نوع سرطان الدم