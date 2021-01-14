فوز أستاذ فى «علوم بنى سويف» بمشروع بحثى بالتعاون مع الصين

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، فوز الدكتور وائل نبيل حزين، الأستاذ بكلية العلوم، بمشروع بحثي عن تطبيق التنوع الميكروبي المرتبط بالنباتات المقاومة للجفاف وآلية تعزيز النمو كطريقة مبتكرة لعلاج مشكلة تصحر التربة، والذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي في برامج التعاون العلمي مع الصين.وأكد "منصور"، في بيان اليوم الخميس، أن المشروع له أهمية تطبيقية كبيرة حيث يهدف إلى الحصول على سلالات بكتيرية جديدة يمكن توظيفها لمقاومة مشكلة التصحر والتي تعاني منها مصر والصين وكثير من بلدان العالم، وخلال المشروع سيتم الكشف عن الخصائص التركيبية للمجتمعات الميكروبية المرتبطة بالنباتات التي تتحمل الجفاف وعزل الأنواع البكتيرية المحبة للظروف الصحراوية القاسية.