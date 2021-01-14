المتهم بقتل زوجته فى العجوزة: «عايزة تسيبنى وأنا بحبها»

اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، صباح اليوم، الشاب المتهم بقتل زوجته بالسم بمحل إقامتهما فى العجوزة شمال محافظة الجيزة إلى مسرح الجريمة، لإجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة.وتبين من خلال المعاينة أن مسرح الجريمة عبارة عن شقة سكنية، تقع في الطابق الثانى بعقار سكنى فى حارة الشهداء بمنطقة أرض اللواء، والشقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام.بمجرد دخول المتهم إلى مسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة من مباحث الجيزة، ومحقق النيابة، وبحضور اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، تحدث عن جريمته، قائلا: «قتلت مراتى فى غرفة النوم، قلتلها خدي قرص علشان أعصابك تعبانة شوية وكان قرص الغلال، مافيش 5 دقائق وماتت، كنت بحبها.. قتلتها ولما أولادى دخلوا عليا، قلت ليهم سيبوا ماما نايمة».وواصل المتهم حديثه أثناء تمثيل الجريمة، قائلاً: «بعد كده أخدت أولادي التلاتة وروحت بيهم شقة أبويا.. وبعدين رجعت تاني وفضلت قاعد جنب جثة مراتي 4 ساعات مش مصدق إنى قتلتها فضلت أعيط شوية، وبعدين شربت سيجارة ولقيت إن مفيش مفر اتصلت بحمايا وقلت له بنتك ماتت، قتلتها كل شوية تعايرني إني مش بشتغل وعايزة تتطلق، ريحتها خالص علشان تبطل زن».وأوضح المتهم أنه أبدى ندمه بعد قتل زوجته التي عاش معها 15 عامًا كانت فيها أم أولاده: «بتعايرنى علشان عاطل وعايزة تسيبنى وأنا بحبها، قلت أقتلها علشان ماتسبنيش».وعقب تسجيل اعترافات المتهم في حضور النيابة العامة، أصدرت قرارًا بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ونسبت له تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للواء أيمن الجيار، مساعد مدير الأمن لقطاع وسط الجيزة، بوقوع جريمة قتل سيدة على يد زوجها في منطقة أرض اللواء.وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعميد هاني شعراوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، وضبط المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.