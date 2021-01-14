رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل زوجته فى العجوزة: «عايزة تسيبنى وأنا بحبها»

الخميس 14/يناير/2021 - 11:54 ص
حبس
حبس
طباعة
اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، صباح اليوم، الشاب المتهم بقتل زوجته بالسم بمحل إقامتهما فى العجوزة شمال محافظة الجيزة إلى مسرح الجريمة، لإجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة.

وتبين من خلال المعاينة أن مسرح الجريمة عبارة عن شقة سكنية، تقع في الطابق الثانى بعقار سكنى فى حارة الشهداء بمنطقة أرض اللواء، والشقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام.

بمجرد دخول المتهم إلى مسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة من مباحث الجيزة، ومحقق النيابة، وبحضور اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، تحدث عن جريمته، قائلا: «قتلت مراتى فى غرفة النوم، قلتلها خدي قرص علشان أعصابك تعبانة شوية وكان قرص الغلال، مافيش 5 دقائق وماتت، كنت بحبها.. قتلتها ولما أولادى دخلوا عليا، قلت ليهم سيبوا ماما نايمة».

وواصل المتهم حديثه أثناء تمثيل الجريمة، قائلاً: «بعد كده أخدت أولادي التلاتة وروحت بيهم شقة أبويا.. وبعدين رجعت تاني وفضلت قاعد جنب جثة مراتي 4 ساعات مش مصدق إنى قتلتها فضلت أعيط شوية، وبعدين شربت سيجارة ولقيت إن مفيش مفر اتصلت بحمايا وقلت له بنتك ماتت، قتلتها كل شوية تعايرني إني مش بشتغل وعايزة تتطلق، ريحتها خالص علشان تبطل زن».

وأوضح المتهم أنه أبدى ندمه بعد قتل زوجته التي عاش معها 15 عامًا كانت فيها أم أولاده: «بتعايرنى علشان عاطل وعايزة تسيبنى وأنا بحبها، قلت أقتلها علشان ماتسبنيش».

وعقب تسجيل اعترافات المتهم في حضور النيابة العامة، أصدرت قرارًا بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ونسبت له تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للواء أيمن الجيار، مساعد مدير الأمن لقطاع وسط الجيزة، بوقوع جريمة قتل سيدة على يد زوجها في منطقة أرض اللواء.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعميد هاني شعراوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، وضبط المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

إلغاء جنازة صفوت الشريف والاكتفاء بمراسم الدفن في المقابر

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى