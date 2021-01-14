«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

أظهرت دراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للصحة بالاشتراك مع المركز الطبي الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن الناجين من فيروس كورونا المستجد يعانون من تساقط الشعر، وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد ثلاثة أشهر من الشفاء التام.وأشارت الدراسة الاستقصائية التي أجريت على 40 مريضًا بالغًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، إلى أن تساقط الشعر وضيق التنفس أثناء التمرين كانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي ظهرت بعد ثلاثة أشهر من الشفاء، حسبما ذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وقالت الوكالة إن المرضى الذين خرجوا من المستشفى كانوا يشعرون بالتعب أكثر من ذي قبل بعد 6 أشهر من الشفاء التام من الفيروس.وأظهر التصوير المقطعي المحوسب للصدر لبعض المرضى مشاكل باقية في رئاتهم بعد ثلاثة أشهر من الشفاء من الفيروس، لكن معظم الأعراض تراجعت ببطء بعد ستة أشهر من الشفاء.وأوردت الدراسة الاستقصائية أن بعض المرضى يعانون من تليف رئوي في أنسجة الرئة على الرغم من مرور ستة أشهر على الشفاء.وأضافت أنه فيما يتعلق بالآثار الجانبية النفسية، ذكر الناجون من كورونا أنهم يشعرون باكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.