رئيس مجلس النواب يعلن شروط تشكيل اللجان النوعية

قال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إنه لابد من مراعاة عدد من الشروط الهامة في تشكيل اللجان النوعية وفقا لما تنص عليه اللائحة يشترط أن لا يقل عدد أعضاء أي لجنة عن 8 أعضاء.وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش ملف اللجان النوعية وتشكليها، أنه يشترط أن يكون بكل لجنة تمثيل للمعارضة وكذلك للمرأة والشباب، وأن لا يكون عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة ربع أعضائها وأخيرا مراعاة الأولوية في اختيار عضوية اللجان للأقدمية وبعدها لأهل الخبرة والتخصص والكفاءة في مجال اللجنة، وإذا تساوي هذا الأمر يراعي الأكبر سنًا.