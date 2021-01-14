تزويد وحدتى النقب والكونتلا الصحيتين بالأثاث

مرت لجنة من إدارة نخل الصحية على 4 وحدات صحية في منطقة وسط سيناء، لمتابعة حسن سير وانتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بناءً على توجيهات السيد طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وسليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل.وأكد الدكتور مصطفى أمين عبدالعزيز، مدير الإدارة الصحية بنخل، أن اللجنة برئاسته، وتضم إبراهيم عبدالمرضى، مراقب أول الإدارة، مشيرًا إلى المرور على الوحدات الصحية التابعة للإدارة «وحدة الريد الصحية- وحدة التمد الصحية- وحدة رأس النقب الصحية- وحدة الكونتلا الصحية»، مؤكدًا على تزويد وحدتي النقب والكونتلا الصحيتين بالأثاث اللازم.وأضاف عبدالعزيز، أنه خلال المرور تم الاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بتلك الوحدات، والتأكيد على تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.