«الداخلية» تهيب بالالتزام بتعليمات المرور بعد تحذيرات الأرصاد

بدأت الإدارة العامة للمرور باتخاذ كافة الإجراءات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة تزامنًا مع ما تشهده الفترة الحالية من تقلبات في الأحوال الجوية ورياح محملة بالأتربة وأمطار على معظم الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة، وذلك حرصا على سلامة قائدي السيارات.وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على سلامتهم.