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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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شفاء وخروج 32 مصابًا بكورونا من مستشفيات الغربية

الخميس 14/يناير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، شفاء وخروج 32 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية بعد تلقيهم العلاج اللازم والدعم النفسي الكامل، وبعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، مؤكدًا استقرار معظم حالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

كما أشاد بالجهود التى بذلها الأطباء وفرق التمريض فى تطبيق البروتوكول العلاجى ورعاية المرضى، والذي أسهم بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين.

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