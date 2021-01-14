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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي معارض: حزب أردوغان مسئول عن انتشار الفقر والبطالة في تركيا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:27 ص
انتشار الفقر والبطالة
انتشار الفقر والبطالة في تركيا
هدير سند
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انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إحصائيات معهد الإحصاء التركي الأخيرة عن القوى العاملة، والتي تشير إلى أن البطالة قد انخفضت في البلاد، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية هما المسؤولان عن انتشار الفقر والبطالة.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، أكد كليجدار أوغلو، في كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الحزب هذا الأسبوع، أن هناك انقسامًا عميقًا في تركيا، لافتا إلى أن هناك اختلاف وتناقض بين القضايا المدرجة على جدول أعمال الحكومة وتلك المدرجة على جدول أعمال الناس في تركيا.

وأضاف مخاطبًا أردوغان "إذا كنت ستحل البطالة والفقر بأجندات مصطنعة، فلنجلس ونتحدث"، مشيرا إلى أن الحكومة فقدت اتصالها بالواقع الذي تعيشه البلاد، وتابع حديثه متسائلا: "هل قام أي من نواب حزب العدالة والتنمية بالتحدث في البرلمان عن مشاكل أصحاب المحلات مثلا. ألا ترى جوع وبؤس الملايين؟ ".

وتابع أوغلو: "إذا ظلت المؤسسات السياسية غير مبالية بهذه المشكلة، فهذا يعني أنها لا تفي بواجبها تجاه الشعب. على الجميع، كل النواب في البرلمان بغض النظر عن أحزابهم السياسية، التعاون لمواجهة تلك المشاكل التي تعانيها تركيا".

واستطرد قائلا "يقع الواجب الرئيسي على عاتق حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. هل قدمت مشروع قانون إلى البرلمان لحل هذه المشكلة، نحن قدمنا اعتراضًاواقترحتا حل المشكلة، وانتم على العكس تماما، رفضتم ما اقترحناه ".

وألقى المعارض السياسي البارز باللوم على معهد الإحصاء التركي (TurkStat) التابع للدولة، نظرا لانه ساهم في نشر إحصائيات كاذبة عن الفقر والبطالة، قائلا "أولئك الذين يعملون هناك... ألا ترون الحقائق؟ ألا ترى جوع وفقر الملايين. هناك عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل من جميع الأعمار والخلفيات التعليمية."

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