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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خريطة الطقس والتقلبات الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الخميس 14/يناير/2021 - 11:27 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تقلبات الطقس خلال الفترة المقبلة وخلال الثلاث أيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال محمود شاهين، مدير مركز الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ "الدستور" أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة سوف تشهد أمطار متوسطة على مناطق من السلوم، ومطروح، والإسكندرية على فترات متقطعة بالإضافة الي أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة

وأشار الي نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال وجنوب الصعيد، بالإضافة الي نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن الامطار قالت هيئة الأرصاد الجوية أن يوم 18 يناير الجاري سوف يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة "30 % تقريبا" على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية

أما يوم 19 يناير 2021 سوف يشهد أمطار خفيفة 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

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