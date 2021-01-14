جبالي: الأحزاب أرسلت خطابات تسمية هيئاتها البرلمانية

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، إخطارًا من بعض رؤساء الأحزاب الممثلة بأعضاء لها داخل المجلس بتسمية رؤساء الهيئات البرلمانية لها.وأضاف: "وردني خطابا من رئيس حزب الإصلاح والتنمية يفيد بترأس الدكتور أيمن أبوالعلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، كما وردني خطاب من المستشار رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بترأس المهندس أشرف رشاد للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن كزعيم للأغلبية، والنائب محمد عطية الفيومي للهيئة البرلمانية لحزب الحرية".