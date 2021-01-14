بتكلفة 10 ملايين جنيه.. إعمار 41 منزلًا في «الغريرة» بالأقصر

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، اليوم الخميٍ، عددًا من المشروعات الخدمية بنطاق المركز، برفقة الأمير عبد الغني، رئيس مجلس قروي الكيمان.استهل "نصير" الجولة؛ بتفقد الأعمال الجارية بإعادة إعمار 41 منزلا بقرية الغريرة التابع لمجلس قروي الكيمان بمدينة إسنا، بتكلفة 10 ملايين جنيه.والجدير بالذكر أنه جارٍ العمل لبناء وتجهيز وتشطيب المنازل، بجانب إنشاء حديقة ومكتبة طفل فضلا عن دعم المواطنين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتحقيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.