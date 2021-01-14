شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد بالتزامن مع موجة الطقس السيئ

أعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، موجها كافة المرافق الخدمية بالاستعداد لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق.تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وطقس دافى على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على دمياط والعريش ورفح وبورسعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.