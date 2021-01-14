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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عملية ناجحة لولادة 3 توائم بمستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر

الخميس 14/يناير/2021 - 11:24 ص
عملية ناجحة
عملية ناجحة
هدى الأمير
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نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، في إجراء عملية قيصرية لسيدة حامل في ثلاث توأم.

وأجرى فريق النساء والتوليد بمستشفى إسنا التخصصصىي، عمليه قيصرية لسيدة حامل في ثلاثة توائم، بقيادة دكتور ياسر محمد، مدير العمليات، والدكتورة أماني القاضي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد محرم، مقيم النساء والتوليد.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، بخالص الشكر للفريق الطبي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني فى العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل.

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