عملية ناجحة لولادة 3 توائم بمستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر

نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، في إجراء عملية قيصرية لسيدة حامل في ثلاث توأم.وأجرى فريق النساء والتوليد بمستشفى إسنا التخصصصىي، عمليه قيصرية لسيدة حامل في ثلاثة توائم، بقيادة دكتور ياسر محمد، مدير العمليات، والدكتورة أماني القاضي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد محرم، مقيم النساء والتوليد.ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، بخالص الشكر للفريق الطبي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني فى العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل.