تفاصيل تأهيل العاملين بالمحليات لتولي مناصب قيادية بالمحافظات

تنظم وزارة التنمية المحلية اعتبارًا من الأسبوع القادم ولمدة 3 أسابيع بمركز التنمية المحلية سقارة الجزء الثاني من دورة (إعداد قادة المستقبل) والتى كان من المقرر تنفيذها فى الخطة التدريبية 20192020 لمركز سقارة، وتم تأجيلها نظرًا للظروف التى حلت بالبلاد إثر جائحة كورونا، ويستفيد من هذه الدورة التدريبية 64 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.وأوضح اللواء محمود شعراوى أن استكمال هذه الدورة التدريبية الهامة تأتى استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى وتنفيذًا لاستراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثانى من العاملين بالمحليات، مؤكدًا أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الاساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، موضحًا أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الاهداف المرجوة منه خاصة الجزء العملى والذى تضمن زيارات ميدانية ولقاءات لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات والمحافظين السابقين والابحاث الجماعية التى قام المتدربون باعدادها لاهم الموضوعات المتعلقة بالادارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها.ووجه اللواء شعراوى المشرفين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاه خاصة فى مجال الأزمات والزيارات الميدانية للأماكن المتميزة التى تم تطويرها للاستفادة منها فى تطوير جهات عمل المتدربين، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي سينفذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعي والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الانسانيات.وأشار الوزير إلى استمرار التدريب على الموضوعات والقوانين التى تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجى ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وإدارة المشروعات والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكلات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع.وأكد اللواء شعراوى على الأهمية الكبيرة للتدريب فى العصر الذى نعيشه، خاصة وأن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعًا بحيث إننا فى حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة، لافتا إلى أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد مركز أعداد القيادات المحلية ومحافظى مصر القادمين بما يمتكله من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد المميز الفريد المميز خاصة مع التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير وتأهيل المركز ليطبق أحدث النظم فى التدريب فى مختلف المجالات.أضاف الوزير أن تمكين العنصر البشرى وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز إليها، لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.