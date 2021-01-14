تحقيقات العثور على جثة عجوز بولاق: سبب الوفاة غير واضح لتعفنها
الخميس 14/يناير/2021 - 11:23 ص
نجلاء رفاعيطباعة
كشفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، في واقعة العثور على جثة سيدة متعفنة داخل مسكنها عن أن المتوفاة لعجوز مغربية الجنسية، وتبين أنها تؤجر غرفتين أعلى سطح عقار بدائرة قسم بولاق أبو العلا وتعيش بمفردها منذ فترة، وأن أسباب الوفاة لم تتبين بعد بسبب تعفن الجثة منذ أيام.
وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة العجوز للوقوف على أسباب الوفاة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وجمع معلومات عن المتوفاه لاستكمال التحقيقات.
وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مغربية، في حالة تعفن داخل شقتها في منطقة بولاق أبوالعلا، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.
و تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة المغرب في حالة تعفن، وكشفت التحريات أن المتوفاة في العقد السادس من العمر وتقيم بمفردها، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.
وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة العجوز للوقوف على أسباب الوفاة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وجمع معلومات عن المتوفاه لاستكمال التحقيقات.
وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مغربية، في حالة تعفن داخل شقتها في منطقة بولاق أبوالعلا، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.
و تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة المغرب في حالة تعفن، وكشفت التحريات أن المتوفاة في العقد السادس من العمر وتقيم بمفردها، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.