تحقيقات العثور على جثة عجوز بولاق: سبب الوفاة غير واضح لتعفنها

كشفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، في واقعة العثور على جثة سيدة متعفنة داخل مسكنها عن أن المتوفاة لعجوز مغربية الجنسية، وتبين أنها تؤجر غرفتين أعلى سطح عقار بدائرة قسم بولاق أبو العلا وتعيش بمفردها منذ فترة، وأن أسباب الوفاة لم تتبين بعد بسبب تعفن الجثة منذ أيام.وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة العجوز للوقوف على أسباب الوفاة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وجمع معلومات عن المتوفاه لاستكمال التحقيقات.وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مغربية، في حالة تعفن داخل شقتها في منطقة بولاق أبوالعلا، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.و تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة المغرب في حالة تعفن، وكشفت التحريات أن المتوفاة في العقد السادس من العمر وتقيم بمفردها، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.