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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل أحد الرعاة اللبنانيين

الخميس 14/يناير/2021 - 11:23 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، ضد إسرائيل لقيامها بتنفيذ اعتداءات بصورة متكررة على السيادة اللبنانية وآخرها اختطاف أحد الرعاة اللبنانيين واقتياده عنوة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الخميس، أن مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، قدمت أمس الشكوى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوب الدائم لتونس طارق الأدب، وطالبت الشكوى بإطلاق سراح الراعي اللبناني فورا، وبموقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أمس الأول الثلاثاء أن دورية عسكرية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي قد اختطفت الراعي اللبناني حسن قاسم زهرة من داخل قرية كفر شوبا الحدودية (جنوبي لبنان) حيث كان يرعى قطيعا من الماشية، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل.

يذكر أن الخارجية اللبنانية كانت قدمت قبل يومين شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ضد إسرائيل على خلفية الخروقات الجوية المستمرة منذ بضعة أيام حيث تشهد أجواء لبنان تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي على علو منخفض، وأكدت الشكوى وجوب إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.

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