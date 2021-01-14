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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

ساهم في إنشاء مدينة الإنتاج ونايل سات.. 15 معلومة عن صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 11:21 ص
صفوت الشريف
صفوت الشريف
إيمان ماهر
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توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق وأمين عام الحزب الوطني «المنحل»، عن عمر يناهز 88 عامًا، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن صفوت الشريف.

1- ولد في 19 ديسمبر 1933.

2- حصل على بكالوريوس علوم عسكرية.

3- عمل ضابطًا في المخابرات المصرية في فترة الستينيات.

4- كان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977.

5- شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 حتى 2011.

6- تولى منصب وزير الإعلام لفترة طويلة منذ عام 1982 حتى 2004.

7-حاصل على الجنسية الأمريكية.

8- تدرج الشريف في فترات حكم الرؤساء السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك في مناصب كثيرة بدءا من ضابط عادي في الجيش، وصولا إلى رئاسة مجلس الشورى، ثاني أكبر مؤسسة تشريعية.

9- في 1957، التحق بالاستخبارات العامة بعد سنوات قليلة من تأسيس هذا الجهاز الأمني المصري.

10- تولى صفوت الشريف رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات.

11- أقاله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في يوم 5 فبراير عام 2011 وتم تعيين حسام بدراوي بدل منه.

12- منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، اتهم صفوت الشريف في قضيتي «موقعة الجمل» و«الكسب غير المشروع».

13- وبينما حصل على البراءة في الأولى، أدين في الثانية، حيث قضت محكمة النقض سبتمبر الماضي بتأييد سجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه.

14- ساهم في إنشاء مدينة الإنتاج والعديد من القنوات للتليفزيون، وإنشاء القمر المصرى نايل سات.

15- لم يتوف بالكورونا كما أشيع.

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